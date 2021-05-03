شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الأهلي و المحلة.. بث مباشر في الدوري المصري عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف مساء اليوم فريق غزل المحلة، نظيره الأهلي في المباراة المقرر إقامتها اليوم على ملعب غزل المحلة في اطار الجولة 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى النادي الأهلي إلى احتلال القمة ومواصلة مطاردة نادي الزمالك المتصدر للدوري المصري حاليا.

ويملك الأهلي حاليا 37 نقطة من 16 مباراة يحتل بهم وصافة الدوري، بينما يملك الزمالك 41 نقطة من 19 مباراة، بعد تعادله الايجابي أمس مع نادي بيراميدز.

أما نادي غزل المحلة فيحتل المركز 11 في الدوري برصيد 24 نقطة من 18 مباراة ويخوض هذه المباراة محققا فوزا وحيدا اخر 5 مباريات وباقي مبارياته انتهت بالتعادل، أما النادي الاهلي فقد حقق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة في اخر 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة الساعة 9:30 مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.