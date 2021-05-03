شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يشكر رموز الأهلي القدامى بعد حضورهم احتفالية الاستاد الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالشكر إلى أبناء النادي من مجالس إدارات أو لاعبين قدامى وحاليين أو منتمين بعد حرصهم على حضور احتفالية وضع حجر الأساس للاستاد الجديد بالشيخ زايد وذلك في بيان رسمي.

وحرص الخطيب على توجيه تحية إلى طه إسماعيل، ومروان كنفاني، ومصطفى مراد فهمي الذين تحملوا مشقة الجو الحار والصيام،وأصروا على المشاركة في هذا الحدث التاريخي.

وأضاف البيان «أنه على ثقة دائمًا بدعم أبناء الأهلي لناديهم، سواء كانوا في موقع المسئولية أو خارجها، وضرب مثلًا بالشيخ طه إسماعيل الذي يتواصل معه رئيس الأهلي باستمرار؛ للتشاور والاستفادة من خبراته في العديد من الأمور التي تخص قطاع الكرة، ولم يتأخر يومًا عن مساعدة ناديه، شأن المهندس مصطفى مراد فهمي، صاحب الخبرات الكبيرة الذي يساند الأهلي في كل المواقف والمناسبات، وكذلك الكابتن مروان كنفاني الذي يدعم الأهلي بإستمرار وجميعهم من أبناء النادي الذين يضربون المثل في الإخلاص والوفاء للأهلي».