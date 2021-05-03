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جمهورية شبين يواجه مالية كفر الزيات وكوكاكولا ودياً

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن ياسر رضوان مبارياته الودية خلال فترة الإعداد الحاليه استعداداً لاستئناف مباريات الدوري يوم 21 مايو المقبل بمواجهة السكه الحديد بملعبه في إطار منافسات الجولة 22 لدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويلتقي الفريق ودياً غداً الثلاثاء امام مالية كفر الزيات بملعب جمهورية شبين في التاسعة والنصف مساءً ثم يلتقي الفريق يوم الخميس المقبل امام كوكاكولا بملعب الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساءً.

وحقق الفريق مساء امس الفوز في رابع مبارياته الودية امام مقاولون طنطا بهدفين مقابل هدف وسجل الهدفين اكرم عبدربه وايمن سعد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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