شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يواجه مالية كفر الزيات وكوكاكولا ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن ياسر رضوان مبارياته الودية خلال فترة الإعداد الحاليه استعداداً لاستئناف مباريات الدوري يوم 21 مايو المقبل بمواجهة السكه الحديد بملعبه في إطار منافسات الجولة 22 لدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويلتقي الفريق ودياً غداً الثلاثاء امام مالية كفر الزيات بملعب جمهورية شبين في التاسعة والنصف مساءً ثم يلتقي الفريق يوم الخميس المقبل امام كوكاكولا بملعب الدفاع الجوي في التاسعة والنصف مساءً.

وحقق الفريق مساء امس الفوز في رابع مبارياته الودية امام مقاولون طنطا بهدفين مقابل هدف وسجل الهدفين اكرم عبدربه وايمن سعد.