«شيخ الحارة» يكشف أسرار الزواج العرفي لمجدي عبدالغني.. والأخير يرد: «العرفي حلال وأنا مقتنع بيه.. ومتعدوش 15 ولا 16 مرة»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن الزواج العرفي حلال، مشيرًا إلى أنه مقتنع به، ولا يعرف كم مرة تزوج عرفيًا حتى الآن سواء كان 15 أو 16 مرة أو أكثر من ذلك.

وقال مجدي عبد الغني: «معرفش اتجوزت 15 ولا 15 مرة عرفي متعدوش طالما أنه حلال وأنا مقتنع به في المانع من ذلك طالما أستطيع ذلك» حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وأضاف رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في تصريحات تلبفزيونية عبر شاشة القاهرة والناس في «شيخ الحارة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي: «لا توجد أي مشاكل مع أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالنسبة لي، كما أنني أتمنى أن تكون مشاعر شوبير كذلك».

وأكمل مجدي عبد الغني: «سعيد بتألق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ولا توجد أي أزمات معه أو غيره، سواء عندما كنت عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الكرة، أو خارج الجبلاية فكل ما يقال في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة».

وواصل البلدوز: «لو كنت رئيس نادي الزمالك، لقمت بالاهتمام بقطاع الناشئين، وتصعيد لاعبين للفريق الأول، لهز عرش لاعبين المتواجدين بالفريق في الوقت الحالي، خاصة أن بعضهم يشعر أنه لا أحد يستطيع أن يأخذ مكانه في تشكيل الفريق».

وأتم عبد الغني: «رضا عبد العال شخصية كويسة، ولا أغضب منه عندما يهاجمني، لأنه يقوم باسلوب الهبد في الإعلام من أجل اكتساب شهرة، وهذا حقه ولا أغضب منه، لأنه صاحب قلب طيب، ومسامح والجميع يعلم أنه من داخله لا ينوي أي شر لأحد».

مجدي عبد الغني لأشقائه: حسبي الله ونعم الوكيل

واختتم مجدي عبد الغني تصريحاته: «مش قادر أسامح أشقائي، ورسالتي لهم حسبي الله ونعم الوكيل».

كان عبد الغني قد دخل في أزمة عنيفة مع أشقائه بسبب الخلاف على الميراث بعدما رفعوا قضايا ضده واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.