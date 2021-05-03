بعد رحيل رمضان صبحي.. وفشل كهربا.. الجناح الأيسر لفريق الرجاء المغربي يدخل حسابات الأهلي.. و«بانون» يدعم الصفقة.. وبيراميدز يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر - دخل المغربي سفيان رحيمي، الجناح الأيسر لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، بقوة في حسابات الأهلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد تألق اللاعب بشدة رفقة ناديه المغربي خلال الفترة الماضية، ما جعله يدخل حسابات مسؤولي القلعة الحمراء، لضمه والاستفادة من قدراته الهجومية الكبيرة، خاصة في مركز الجناح الأيسر الذي يعاني منه الفريق في الفترة الماضية، وتحديدًا بعد رحيل رمضان صبحي، في نهاية الموسم الماضي، والانتقال لفريق بيراميدز.

وكشف مصدر مُطلع داخل النادي الأهلي، أن «رحيمي»، تم عرضه على إدارة الأهلي والجهاز الفني خلال الفترة الماضية، من جانب بعض وكلاء اللاعبين على إدارة النادي للتعاقد معه، خاصة بعد نجاح الصفقات الأخيرة التي أبرمها النادي مع المغربي وليد أزارو، بجانب بدر بانون المدافع الحالي الذي يقدم مستوى أكثر من رائع، بجانب طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي طلب التعاقد مع جناح أيسر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

رحيمي بديلا لـ«كهربا» في الأهلي

وقال المصدر، إن إدارة الأهلي تضع سفيان رحيمي هو البديل الأول لمحمود عبد المنعم كهربا في الأهلي، حيث اقترب الأخير بقوة من مغادرة القلعة الحمراء، بسبب الأزمات التي دخل فيها اللاعب في الفترة الأخيرة، وتم توقيع أكثر من عقوبة عليه، ليغيب عن بعض المباريات مع فريقه.

وأكد المصدر، أن بعض مسؤولي الأهلي، تحدثوا مع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الحالي، عن مستوى سفيان رحيمي، خاصة أنه كان زميله في فريقه السابق الرجاء، مشيرًا إلى أن «بانون»، نقل لمسؤولي القلعة الحمراء أن «رحيمي» لاعب ممتاز للغاية وسيكون إضافة كبيرة لفريق الأهلي بفضل إمكانياته الكبيرة ومستوياته الرائعة التي يقدمها مع الرجاء في السنوات الماضية، فضلا عن سنه الصغير حيث يبلغ من العمر 24 عاما.

سفيان رحيمي ضمن حسابات بيراميدز

واختتم المصدر، أن نادي بيراميدز، كان يسعى لضم سفيان رحيمي والتعاقد معه في الموسم الحالي، لافتًا إلى أن اللاعب كان قريبًا من ارتداء قميص الفريق السماوي بعد نهاية الموسم الماضي، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، خاصة بعد إتمام التعاقد مع رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إدارة بيراميدز لم تغلق الباب أمام التعاقد معه بشكل نهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب المحلة، في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.