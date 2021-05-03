شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أشرف بن شرقي يخطف لقب "البريمو" بين أجانب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أشرف بن شرقي، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة الأكثر فاعلية بين أجانب القلعة البيضاء فى الموسم الجارى، بعدما سجل بقميص القلعة البيضاء 9 أهداف آخرها هدف التعادل لفريقه فى شباك شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز لينتزع نقطة لفريقه فى صراع صدارة الدوري.

وجاءت مساهمة أجانب الزمالك مع القلعة البيضاء فى جميع البطولات خلال الموسم الجاري كالتالي:

أشرف بن شرقي

شارك المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك في 24 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 لزملائه بالفريق، ويعتبر بن شرقي أحد العناصر الأساسية والمؤثرة مع نادى الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية بعام 2019، بعد تألقه مع الوداد المغربي.

فرجاني ساسي

شارك فى 20 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويعتبر التونسي من العناصر الأساسية فى وسط ملعب الفريق الأبيض، وتسعى إدارة الزمالك بكل قوة من أجل تجديد تعاقد اللاعب.

حميد أحداد

لا يعد حميد أحداد من العناصر الأساسية في نادي الزمالك، إلا أنه فى المباريات الأخيرة اعتمد عليه باتريس كارتيرون مدرب الفريق بشكل تدريجي ومنحه ثقة كبيرة، وشارك أحداد في 14 مباراة مع الزمالك بالموسم الجاري سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

سيف الجزيري

انضم سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في موسم الانتقالات الشتوية الماضية بعد تألقه مع المقاولون العرب، وشارك مع الزمالك في 7 مباريات لكنه لم يسجل أهدافاً حتى الآن.

حمزة المثلوثي

انضم حمزة المثلوثي إلى نادي الزمالك في أكتوبر 2020، لدعم مركز الظهير الأيمن، غير أن التونسي لم يقدم أوراق اعتماده إلى الجماهير بشكل كامل حتى الآن، وشارك فى 10 مباريات صنع هدفاً وحيداً ولم يسجل.