شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقبل الأهلي هدية بيراميدز؟.. الأحمر أمام فرصة ذهبية فى صراع الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلي تحدياً جديداً فى مباراة اليوم عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، ويسعى المارد الأحمر لاستعادة الثقة والانتصارات بعد التعادل المخيب للآمال لجماهيره فى المباراة الماضية أمام الجونة.

الأهلي أمام فرصة ذهبية فى صراع صدارة الدوري العام، بعدما تعثر نادى الزمالك مجدداً أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما أمس، وفى حال فوز الأهلي اليوم سيكون الفارق نقطة واحدة بين الفريقين فى سباق صدارة الدوري، وفي حال فوز الأهلي بمؤجلاته سيتصدر بفارق 5 نقاط كاملة.

ويعول الأهلاوية الكثير من الآمال على محمد شريف هداف الفريق فى ظل تألقه خلال المباريات الماضية، حيث شارك شريف فى 27 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 4 لزملائه بالفريق.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها خلال مباراة الجونة، خاصة فى التعامل مع الكرات الثابتة والتمركز داخل الملعب ومراقبة لاعبي الفريق المنافس خلال تحركاتهم داخل منطقة جزاء الأهلي، وحذرهم من تكرار هذه الأخطاء الساذجة والتي كلفت الفريق الأحمر خسارة عدة نقاط خلال الموسم الحالي.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة الفاعلية أمام المرمى، وأن يترجموا سيطرتهم على مجريات اللقاء إلى أهداف، وعدم الاكتفاء بهدف واحد، وضرورة حسم النتيجة بأكثر من هدف حتى يتسنى له تحقيق الفوز وعدم الانتظار للدقائق الأخيرة من عمر المباريات، وتكون النتيجة تعرضه لمفاجآت جديدة كما حدث في مباراتي سموحة والجونة.