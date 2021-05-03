شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع صافرة محمد معروف = 11فوزا + تعادلين وخسارة وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم محمد معروف مباراة الأهلى وغزل المحلة، المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد غزل المحلة، فى إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. ويعاون معروف فى المباراة كل من محمد لطفي وخالد السيد، بينما يتواجد صالح سلامة حكما رابعا، ويتواجد سيد شعبان لتقنية الفيديو ويعاونه الحكم إبراهيم محجوب.

وسبق وأدار محمد معروف 14 مباراة للنادي الأهلي منها 13 فى بطولة الدوري، فاز فى 10 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل فى مباراتين، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.

وكانت آخر مواجهة أدارها محمد معروف للأهلي أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائي كأس مصر، وأقيمت 1 ديسمبر 2020 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وتأهل لنهائي البطولة على حساب زعيم الثغر.

وجاءت الخسارة الوحيدة للأهلي مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندري بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019.

ويدخل الأهلى مواجهة اليوم وهو فى المركز الثانى برصيد 37 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر واحدة، ولديه مؤجلتان، بينما يحتل المحلة المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 مباريات.

واحتسب محمد معروف ركلتي جزاء للنادي الأهلي ولم يطرد أي لاعب من قبل للأحمر خلال 13 مباراة سابقة وأشهر البطاقة الصفراء 16 مرة للاعب من الأهلي.