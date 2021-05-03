شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ألوان أحزمة الكاراتيه وعلاقتها باللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تختلف لعبة الكاراتيه عن غيرها من الألعاب القتالية خاصة أن هذه اللعبة تختص بوجود أحزمة بألوان مختلفة ضمن الملابس التى يرتديها اللاعبين، ولكل لون دلالة مختلفة ومعنى مختلف.

وتصل أحزمة الكاراتيه الى 8 أحزمة وهى الأبيض والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق والأحمر البنى بالإضافة إلى الأسود الأول هو اللون الأبيض ويخص هذا اللون من الأحزمة اللاعبين المبتدئين للرياضة الكاراتيه، ولكنه لا يعني فقط أن من يرتديه يكون من المستجدين في هذه الرياضة، فتفسيره النفسي والبدني لدى اليابانيين يعني أن من يرتديه كالأمل الجديد، الذي يولد في عالم تلك الرياضة.

يعني اللون البرتقالي في تلك الرياضة هو تخلص اللاعب من مرحلة المبتدئين والدخول جدياً إلى عالم احتراف تلك اللعبة، فلقد أصبح الآن جاهزاً لاكتشاف مهارات التحكم في العقل الذي يمتلكها.

مثلما يدل اللون الأخضر على النمو والحياة الجديدة، فهو أيضًا يدل على أن مهارات حامله في حالة نمو وازدهار كالأزهار والبراعم التي تتفتح في الطبيعة الخاصة بالكاراتيه.

الأزرق هو يدل على لون السماء الصافية في يوم مشرق؛ لذلك يعني في رياضة الكاراتيه توسع الآفاق الفكرية والنفسية للاعب الكاراتيه من أجل الانتقال إلى مستوى أعلى في اللعبة والمضي قدماً فيها.

البنى عندما تترسخ وتثبت قدمي وعقل اللاعب في أعماق وباطن أرض رياضة الكاراتيه كجذور الأشجار العملاقة المثبتة في التربة؛ فهو يدل على الدخول إلى أعماق تلك الرياضة بقوة كبيرة، فاللون البني هو لون الأرض.

الأحمر هو لون الخطر والتحذير عند اليابانيين، ويعني أنك لابد من توخي الحذر والحيطة سواء من أعدائك أو أصدقائك على حد سواء، فلا تثق إلا بنفسك في ساحات القتال والمعارك التي تخوضها.

الأسود أى وصلت إلى الكمال الرياضي من حيث القدرات العقلية والجسدية التي حصلت عليها من خلال رحلة استمرت الكثير من الوقت اجتزت خلالها 7 أحزمة قبل أن تصل إلى قمة الجبل.