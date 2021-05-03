شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. محمد عبد الغنى: مكرونة بالصلصة ولحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد عبد الغنى نجم نادى الزمالك، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم شهر رمضان، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "مكرونة بالصلصة ولحمة".

ويحرص دائما عبد الغنى على قضاء أوقات شهر رمضان بصحبة أسرته، خاصة فى منزل والدته ووالده أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص عبد الغنى فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

لاسيما وأن عبد الغنى أيضا يحرص على تبادل الزيارات على الفطار مع أهل خطيبته .