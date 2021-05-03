شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يثير الجدل عقب مباراة بيراميدز: «الدوري مفصلينه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقطت إحدى الكاميرات لقطة مثيرة من لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا عقب نهاية مباراة بيراميدز أمس بالدوري.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.

وظهر شيكابالا في فيديو عقب نهاية المباراة، وهو يردد «الدوري مفصلينه»، وس انفعال من اللاعب.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز شهدت أكثر من تحكيمية مثيرة، بقيادة الحكم الدولي جهاد جريشة.

أبرز اللقطات المثيرة في المباراة، كانت لقطة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 93 لصالح الزمالك، وايضا الوقت بدل الضائع في المباراة بعد توقفها لفترة طويلة، أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

كما كشف الزمالك عقب المباراة، عبر تصريخات لهشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، أنه سيتخذ قرارات قوية بشأن أحداث المباراة، مطالبا بفتح تحقيق مع جهاد جريشة بعد أداءه في المباراة.