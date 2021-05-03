شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يكلف وكيله بفتح باب التجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، وكيله كريم البولق، بفتح باب تجديد عقده مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

وعلمت «المصري اليوم» أن بن شرقي يرغب في الاستمرار مع الزمالك ولكن مع زيادة راتبه السنوي، وفى حال رفض ذلك من جانب مسؤولى الأبيض سينتقل إلى الخليج أو الدوري التركي.

يذكر أن بن شرقي كان قد تلقي عدة عروض من جانب أندية تركية خلال الفترة الماضية، وأيضا من أندية إماراتية أبرزها نادي العين، وذلك بعد تألقه مع القلعة البيضاء.