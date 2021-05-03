شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقرر الدفع بهذا الرباعي أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع بأربعة لاعبين ضمن التشكيل الأساسي لمباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نادي غزل المحلة في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي إعادة الرباعي ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة اليوم أمام غزل المحلة بعد غيابهم عن التشكيل الأساسي في مباراة الجونة الماضية بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.