شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة إيطالية لموقعة تشيلسي وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الإيطالي، دانييلي أورساتو، لإدارة مباراة تشيلسي وضيفه ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

وأدار أورساتو، الدولي منذ عام 2010، مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، هذا الموسم، والتي انتهت (2-0) لصالح البلوز، في 17 مارس الماضي.

ويساعد أورساتو مواطناه، أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، بينما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي مسؤولا عن حكم الفيديو المساعد.

يذكر أن تشيلسي تعادل مع ريال مدريد، بهدف لكل فريق، في مباراة الذهاب التي أقيمت الثلاثاء الماضي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.