شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد بدر بانون وأيمن أشرف أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النادي الأهلي من استعادة خدمات الثنائى أيمن أشرف وبدر بانون في مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل، ببطولة الدوري الممتاز.

وتأكد جاهزية بدر بانون وأيمن أشرف للمشاركة مع الأهلي في مباراة الاتحاد وبالتالى تأكد جاهزيتهما لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل.

ويعانى بدر بانون من حالة إجهاد عضلى، حيث فضّل الجهاز الفنى إراحته حتى لا تتفاقم إصابته، بينما اشتكى أيمن أشرف من «خشونة» الركبة استلزمت منحه «حقنة» من أجل إزالة آلام الخشونة.

ويحل الأهلى ضيفا ثقيلا على نظيره غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدورى المصرى.