شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك يفتح النار على اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تعرض للظلم خلال مباراة بيراميدز.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم عبدالله، في تصريحات تليفزيونية: «لن نصمت عن حق الزمالك، إحنا تحدثنا مع المسؤولين، ولكن الظاهر إنهم اعتادوا الصوت العالي مثلما كان يفعل المجلس السابق، ولكن نحن لنا أسلوب مختلف، وهذا ليس معناه أننا سنصمت عن حقنا».

وأضاف: «جهاد جريشة احتسب 8 دقائق وقتا بدلًا من الضائع ولم يستكملهم، لو اللائحة تقول أن المباراة يجب أن تعاد سنتمسك بذلك، دورنا أن نحافظ على هيبة نادي الزمالك، كما أن لجنة الحكام تصر على إسناد مباريات الزمالك لحكام لهم سوابق سيئة معنا، هم من يفتعلون الأزمات وليس نحن، جهاد جريشة لم يلعب سوى دقيقة ونصف من الوقت الضائع».

وعن عقوبة الإيقاف على إمام عاشور، قال: «محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان قد تعرض للإيقاف 4 مباريات وتم تقليل العقوبة إلى مباراة واحدة، لكن إمام عاشور كان في غرفة الملابس، رغم أن لاعبي الأهلي فعلوها من قبل وسبوا الزمالك في غرف الملابس».

وتابع: «أنا ضد تصرف إمام عاشور لكن ضد ذبحه أيضًا، وأخيرًا يقولون لم يصلنا استئناف اللاعب، هذا خطأ إداري منكم فعاقبوا أنفسكم، ونحن لن نصمت على عقوبة اللاعب».