شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: مستحقاتنا 24 مليون جنية لدى الإسماعيلي وليس لدينا ثقه في سدادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وجود تواصل من جانب إدارة الإسماعيلي معه في الساعات الماضية، وذلك من أجل حل أزمة مستحقات صفقة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي.

وقال الطويلة في تصريحات إذاعية: «النجوم يريد الحصول على 24 مليون جنيه من الإسماعيلي، الخاصة بصفقة إبراهيم حسن، وحال عدم الحصول على ذلك سوف يتم مضاعفة عقوبة خصم 3 نقاط من الإسماعيلي وستصبح 6 نقاط».

وأضاف: «ليس لدي ثقة في إدارة الإسماعيلي على حل الأزمة، رغم أن إدارة النجوم رفضت إيقاف القيد لفريق الإسماعيلي في فترات الانتقالات السابقة».

وبدأ إبراهيم حسن مسيرته مع النجوم، قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي ومنه إلى الزمالك، وحاليًا يلعب في صفوف بيراميدز.