شكرا لقرائتكم خبر عن ستونز: سيطرنا على نيمار ومبابي.. ولا نعرف الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء غد الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ستونز، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نتحلى بالثقة، هذه مناسبة كبيرة لنا، وفرصة لبلوغ النهائي.. حققنا نتيجة مهمة في الذهاب وسجلنا هدفين خارج أرضنا (2-1)، ونشعر بالإثارة تجاه التحدي المقبل».

وعن كيفية مواجهة كيليان مبابي ونيمار، نجمي سان جيرمان، قال: «ليس من السهل مواجهة أي منهما، في المناسبات الكبرى عندما تلتقي لاعبين من الطراز العالمي، يكون الأمر مثيرًا للمدافع لاختبار نفسه».

واستطرد: «نجحنا في السيطرة عليهما خلال الشوط الثاني (في مباراة الذهاب)، وعلينا السيطرة على الفريق بالكامل».

وأضاف: «لا أفكر في الخسارة، سندخل المباراة بهدف الانتصار، هذه هي عقليتنا خلال آخر 5 سنوات.. أثق في اللاعبين وفي رغبتنا وقدرتنا على كتابة فصل جديد من تاريخنا».