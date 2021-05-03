فالنسيا يقيل مدربه بعد الهزيمة أمام برشلونة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

أعلن نادي ​فالنسيا​ يوم الاثنين عن اقالة مدربه ​خافي غراسيا​، بعد أن بات الفريق على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الاسبانية.



ويأتي ذلك، بعد الخسارة بملعبه أمام نادي برشلونة يوم الأحد بنتيجة 3-2، ليصبح في المركز 14، بفارق ست نقاط عن هويسكا، القابع في المركز 18، قبل أربع جولات على النهاية.

وأشار فالنسيا إلى أنه أوكل مهم تدريب الفريق للمدرب بورو مدربا ليتولى المهمة بصفة مؤقتة للمرة السابعة بالفريق، حتّى نهاية الموسم الجاري.