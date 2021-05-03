مبابي يتواجد في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة السيتي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

كشف نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في اياب الدور نصف النهائي من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​.



وتواجد في القائمة النجم كيليان مبابي الذي عانى من الاصابة في الفترة الأخيرة.

باريس سان جيرمان خسر مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على ملعبه في فرنسا بنتيجة 2-1، ولذا لا يكفيه الفوز 1-0 للتأهل للمباراة النهائية ويحتاج للفوز بنتيجة 2-0.

يذكر أن باريس سان جيرمان يسعى لتكرار انجاز الموسم الماضي بالوصول إلى المباراة النهائية، وخسر وقتها من بايرن ميونيخ.