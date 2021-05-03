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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي يتواجد في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021
كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في اياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتواجد في القائمة النجم كيليان مبابي الذي عانى من الاصابة في الفترة الأخيرة.
باريس سان جيرمان خسر مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي على ملعبه في فرنسا بنتيجة 2-1، ولذا لا يكفيه الفوز 1-0 للتأهل للمباراة النهائية ويحتاج للفوز بنتيجة 2-0.
يذكر أن باريس سان جيرمان يسعى لتكرار انجاز الموسم الماضي بالوصول إلى المباراة النهائية، وخسر وقتها من بايرن ميونيخ.