غوارديولا يشدّد على لاعبيه الظهور بافضل مستوى أمام باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

شدد مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا على لاعبيه تقديم أداء مثالي أمام ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن السيتي فاز ذهابا في فرنسا بنتيجة 2-1.



وقال المدرب الاسباني في تصريحات صحافية: "الجميع يعلم بأن مانشستر سيتي يعيش الآن شئياً مميزاً، اقتربنا من حسم لقب ​الدوري الانكليزي​، كما أننا نلعب أيضاً في نصف نهائي الأبطال ونحاول التأهل إليه لأول مرة في تاريخ النادي والفوز باللقب، لكن يجب أن يؤدي الجميع مهمته، نحتاج لأن يقدم اللاعبين أداء مثالياً أمام سان جيرمان".