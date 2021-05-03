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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله جمعة: لن أرحل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021
كشف عبدالله جمعة نجم نادي الزمالك المصري أنه على أتم الاستعداد لتوقيع عقده الجديد على بياض، وأنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي.
وقال جمعة في تصريحات نشرها موقع الشروق: "مستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك في أي وقت لتجديد عقدي، توقيع العقد سيكون في شهر يونيو".
وأضاف:" شرف لي التواجد في نادي الزمالك، بالطبع أتمنى الاحتراف ولكن لن أرحل عن الفريق سواء داخل أو خارج مصر إلا بموافقة النادي وبالفعل كانت هناك عروض وتم رفضها".