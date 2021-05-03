عبدالله جمعة: لن أرحل عن الزمالك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

كشف ​عبدالله جمعة​ نجم نادي ​الزمالك​ المصري أنه على أتم الاستعداد لتوقيع عقده الجديد على بياض، وأنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي.



وقال جمعة في تصريحات نشرها موقع الشروق: "مستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك في أي وقت لتجديد عقدي، توقيع العقد سيكون في شهر يونيو".

وأضاف:" شرف لي التواجد في نادي الزمالك، بالطبع أتمنى الاحتراف ولكن لن أرحل عن الفريق سواء داخل أو خارج مصر إلا بموافقة النادي وبالفعل كانت هناك عروض وتم رفضها".