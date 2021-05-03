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روزبرغ: انا مستمتع بالمعركة بين فرستابن وهاميلتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

تحدث بطل العالم السابق، الالماني ​نيكو روزبرغ​ عن براعة اداء زميله السابق والبطل الحالي في صفوف فريق ​مرسيدس​ ​لويس هاميلتون​ خلال فعاليات المرحلة الثالثة ضمن منافسات ​موسم 2021​ ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، ​جائزة البرتغال الكبرى​.

وقال نيكو روزبرغ:" أداء لويس هاميلتون كان إستثنائياً في سباق البرتغال. وأنا مستمتع للغاية بالمعركة الحالية".

واضاف روزبرغ:" أعتقد بأن ​ماكس فرستابن​ بات يفهم لماذا لويس هو بطل العالم للفورمولا وان سبع مرات ومدى صعوبة المنافسة. وأن الفوز على هاميلتون يحتاج بأن تكون مثالياً".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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