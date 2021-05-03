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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روزبرغ: انا مستمتع بالمعركة بين فرستابن وهاميلتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021
تحدث بطل العالم السابق، الالماني نيكو روزبرغ عن براعة اداء زميله السابق والبطل الحالي في صفوف فريق مرسيدس لويس هاميلتون خلال فعاليات المرحلة الثالثة ضمن منافسات موسم 2021 ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، جائزة البرتغال الكبرى.
وقال نيكو روزبرغ:" أداء لويس هاميلتون كان إستثنائياً في سباق البرتغال. وأنا مستمتع للغاية بالمعركة الحالية".
واضاف روزبرغ:" أعتقد بأن ماكس فرستابن بات يفهم لماذا لويس هو بطل العالم للفورمولا وان سبع مرات ومدى صعوبة المنافسة. وأن الفوز على هاميلتون يحتاج بأن تكون مثالياً".