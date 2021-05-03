روزبرغ: انا مستمتع بالمعركة بين فرستابن وهاميلتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

تحدث بطل العالم السابق، الالماني ​نيكو روزبرغ​ عن براعة اداء زميله السابق والبطل الحالي في صفوف فريق ​مرسيدس​ ​لويس هاميلتون​ خلال فعاليات المرحلة الثالثة ضمن منافسات ​موسم 2021​ ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، ​جائزة البرتغال الكبرى​.

