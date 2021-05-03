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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يخسر جهود فاران أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021
أعلن نادي ريال مدريد الاسباني عبر موقعه الإلكتروني عن طبيعة إصابة المدافع الفرنسي رافاييل فاران، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد أوساسونا.
وقال النادي الملكي في بيانه:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رافائيل فاران من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الضامة اليمنى".
بدورها، أشارت بعض الصحف الاسبانية إلى أن اللاعب يحتاج 10 أيام للتعافي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة تشيلسي في اياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وكذلك عن مواجهتي إشبيلية وغرناطة في الدوري الاسباني.