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ريال مدريد يخسر جهود فاران أمام تشيلسي 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يخسر جهود فاران أمام   والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

أعلن نادي ​ريال مدريد​ الاسباني عبر موقعه الإلكتروني عن طبيعة إصابة المدافع الفرنسي رافاييل فاران، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد أوساسونا.

وقال النادي الملكي في بيانه:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رافائيل فاران من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الضامة اليمنى".

بدورها، أشارت بعض الصحف الاسبانية إلى أن اللاعب يحتاج 10 أيام للتعافي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة تشيلسي في اياب الدور نصف النهائي من ، وكذلك عن مواجهتي إشبيلية وغرناطة في ​الدوري الاسباني​.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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