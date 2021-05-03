حكومة بريطانيا لا تستنكر اقتحام ملعب اولد ترافورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

علق وزير الدولة البريطاني، ​جيمس كليفرلي​، الاثنين، على تحركات جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول التي اقتحمت ملعب أولد ترافورد ما أدى إلى تأجيل اللقاء، قائلا: "لا يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها عن اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد".



وبرر الوزير موقفه هذا بالقول: "نحتاج لتفهم إحباط الجماهير، وليس فقط جماهير مانشستر يونايتد، بل العديد من الأندية".

ولا توجد أي إشارات على الموعد الجديد للمباراة حتى اللحظة، وكان يونايتد، وصيف الترتيب، بحاجة للفوز لحرمان مانشستر سيتي من التتويج.