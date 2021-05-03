عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

بوتشيتينو: سنحاول الفوز وتسجيل الأهداف أمام السيتي أكّد مدرب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي، ​ماوريسيو بوتشيتينو​، تمكسه بالامل لتجاوز مانشستر سيتي الانكليزي في اياب الدور نصف النهائي من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ في اللقاء الذي سيجمهما يوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد.



وكان النادي الباريسي قد سقط في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الارجنتيني: "في كرة القدم عليك أن تؤمن بنفسك، سنحاول الفوز وتسجيل الأهداف، بالتأكيد نحن تقريبا تحت الضغط، لكن في كرة القدم عليك أن تحاول".