شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب المحمدى ومجدى ومارسيلو عن الإسماعيلى أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وحسين السيد مارسيلو لاعبو الإسماعيلى الغياب عن الدراويش فى مواجهة الجونة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استمرار برامج تأهيليهم من الإصابات التى يعانون منها.ويغيب محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى عن مباراة الفريق أمام الجونة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير والذى انتهى بانتصار الدراويش بثنائية دون رد.

وفى المقابل يستعيد الدراويش جهود لاعبه فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فى مواجهة الجونة بعد غيابه عن مباراة الانتاج الحربى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى.

حذر حمد إبراهيم، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من خطورة فريق الجونة الذى تمكن من التعادل مع الأهلى فى اللحظات الأخيرة من عمر مباراة الفريقين الأخيرة بالدورى، وطالب لاعبيه بالتمركز الدفاعى السليم واستغلال أنصاف الفرص لحسم المباراة.

ويعكف الجهاز الفنى للدراويش على دراسة مباريات الجونة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الساحلى قبل ملاقاته بالجولة 20 للدورى الأربعاء المقبل.

وقرر عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية المشرف على فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إعادة فرض السرية على التدريبات خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم منع حضور كافة وسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك لفرض مزيد من التركيز والانضباط بين صفوف الفريق، قبيل مواجهة الجونة الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع العشرين بمسابقة الدورى المصرى.