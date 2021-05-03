شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 41 مباراة للأهلى على ملعب المحلة قبل مواجهة الغزل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل استاد غزل المحلة مباراة مهمة وقوية تجمع بين الأهلي وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز، المارد الاحمر يدخل اللقاء بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

فريق الغزل بحكم وجوده فى مدينة كبيرة مثل مدينة المحلة الكبرى أصبحت له مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة بمداخنه الثلاثة الشهيرة هو مقبرة للكبار ومسرح لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط العمالقة من المنافسين.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق أربعة نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة وتعادل بالامس مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

الاهلى يعود الليلة للعب على استاد غزل المحلة بعد غياب دام 10 سنوات كاملة حيث كانت أخر مباراة للمارد الأحمر على ستاد الفلاحين فى 31 ديسمبر 2011 وانتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد .

وإجمالا لعب الاهلى 41 مباراة على ستاد غزل المحلة فاز فى 15 لقاء وتعادل فى 19 وخسر 7 مرات ، وسجل المارد الأحمر 43 هدف وتلقت شباكه 26 .

ويعود تاريخ أكبر انتصار حققه الاهلى على المحلة فى ملعبه لموسم 1958/1959 حينما فاز المارد الاحمر برباعية دون رد ، وكررها المارد الاحمر موسم 2003 -2004 حينما فاز على الفلاحين بأربعة أهداف مقابل هدف فى ملعبه.

بينما حقق الغزل أكبر فوز على الاهلى فى ملعبه بنتيجة هدفين دون رد موسم 1982 / 1983 وكررها موسم 2009 /2010