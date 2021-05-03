شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربى يغادر العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية لخالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وغادر العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت لدخوله فى غيبوبة وفقدانه للوعى، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ربنا كتبلى عمر جديد، كدت أفارق الحياة لولا ستر الله، حالتى تحسنت وخرجت من العناية المركزة، وأشكر كل من سأل عنى فى محنتى من الوسط الكروى بالكامل".

من ناحية أخرى، يختتم فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة لاعبيه التى تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة المصيرية التى يتطلع للفوز بها لتعديل موقعه فى جدول المسابقة بعدما تعاهد اللاعبين على فتح صفحة جديدة عقب ثورة مدربهم .

ولقن أحمد كشرى لاعبيه درساً قاسياً فى غرف خلع الملابس عقب الهزيمة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى أقيمت مساء السبت على ستاد الاهلى والسلام ، وفتح كشرى النار على اللاعبين بسبب الاخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها وتسببت فى اهتزاز شباكهم بـ 34 هدفا فى 19 مباراة .

كشرى ظهر منفعلا للغاية فى غرفة خلع الملابس منتقداً ظاهرة إهدار الفرص السهلة من اللاعبين أمام المرمى حيث اكتفى الفريق بتسجيل 13 هدفاً فى 19 مباراة ليقبع فى المركز الاخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة، وقال كشرى للاعبيه: "استمرار نزيف النقاط بهذه الطريقة يجعل الانتاج أقرب الفرق للهبوط ، انتم لا تقدرون المسئولية ، لن أسمح بالتراخى أو التهاون فى المباريات مرة أخرى".

ونجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.