شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثلاثية الأهلى فى مرمى غزل المحلة بالدور الأول قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فريق غزل المحلة على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأمل الأهلى في تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات بعد التعثر والتعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة.

ونجح الأهلى فى الفوز بثلاثية نظيفة على غزل المحلة فى مباراة الدور الأول من الدوري، جاءت عن طريق محمد شريف "هدفين"، ومحمود عبد المنعم كهربا هدف.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها خلال مباراة الجونة، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة والتمركز داخل الملعب ومراقبة لاعبي الفريق المنافس خلال تحركاتهم داخل منطقة جزاء الأهلي، وحذرهم من تكرار هذه الأخطاء الساذجة، والتي كلفت الفريق الأحمر خسارة عدة نقاط خلال الموسم الحالي.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة الفاعلية أمام المرمى، وأن يترجموا سيطرتهم على مجريات اللقاء إلى أهداف وعدم الاكتفاء بهدف واحد وضرورة حسم النتيجة بأكثر من هدف حتى يتسنى له تحقيق الفوز وعدم الانتظار للأمتار الأخيرة من عمر المباريات ويكون النتيجة تعرضه لمفاجآت جديدة كما حدث في مباراتي سموحة والجونة.

وينوي موسيماني إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي من خلال عودة أكثر من لاعب من المجموعة الأساسية، مثل بدر بانون ومحمد هاني، لقلب الدفاع، وقد يدفع بياسر إبراهيم في المباراة، بعدما شارك كبديل في مواجهة الجونة الماضية.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من التهاون بفريق المحلة في مواجهة اليوم؛ لأنه فريق جيد ويجيد اللعب الجماعي ويعتمد على المرتدات بشكل كبير، بخلاف أن المباراة ستقام على أرضه وهو ما يصعب من المواجهة، مطالبا اللاعبين بضرورة بذل جهد مضاعف، خشية من تعرض فريقه لنزيف نقاط جديد يصعب من مهمته في الحفاظ على لقب الدوري.

في المقابل، استعد فريق غزل المحلة جيدا لمواجهة الأهلي من خلال مشاهدة عدد من مباريات الأهلي والتحضير الجيد من قِبَل الجهاز الفني بقيادة خالد عيد الذي حرص على إعداد لاعبيه نفسيا وذهنيا، وطالبهم بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال أن المباراة تقام على ملعبهم.