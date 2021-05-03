7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، الموافق 3 مايو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك، وكارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد عبد الله جمعة لمنع تكرار سيناريو ساسى.

الأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك

يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي خدمات الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون فى مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل في بطولة الدورى الممتاز. ويغيب بدر بانون عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب معاناته من حالة إجهاد عضلى فضّل على إثره الجهاز الفني إراحته حتى لا تتفاقم إصابته.

كارتيرون يطالب الزمالك بتجديد عقد عبد الله جمعة لمنع تكرار سيناريو ساسى

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء سرعة تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر، الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب المدرب الفرنسى من مسئولى النادى ضرورة حسم الملف سريعا قبل بداية الموسم.

طبيب الأهلى يؤكد سلامة "ضغط" كهربا بعد الاستبعاد من قائمة المحلة

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لم يكن يعاني من أي توابع للوعكة الصحية التى تعرض لها أمس الأول، ودخل على أثرها إحدى المستشفيات القريبة من منزله.

لجنة التظلمات تحسم عقوبة ربيع ياسين فى جلسة 16 مايو

أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن اللجنة ستجتمع يوم 16 مايو الجارى من أجل البت فى التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ولنادى بتروجت حاليا، على قرار منعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 شهور.

زيادة فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الزمالك أمام سموحة

أصبح محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المرشح الأول لحراسة عرين فريقه فى مواجهة سموحة بالمباراة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

استبعاد جراحة "الفتق" لعلى جبر.. واللاعب يستعد لتدعيم بيراميدز أمام سيراميكا

استبعد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، فكرة خضوع على جبر مدافع الفريق لعملية جراحية بعدما اشتكى اللاعب من "الفتق"، الأمر الذى أدى لاستبعاده من المشاركة مع فريقه فى المواجهات الماضية.

مكافأة خاصة فى سموحة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى

قرر فرج عامر، رئيس نادى سموحة صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق الكروى بعد مواصلة الأداء الجيد أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأخيرة للدورى وتحويل الهزيمة بفارق هدفين إلى تعادل بهدفين لمثليهما فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية أول أمس السبت .