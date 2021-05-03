شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. ميرنا شحاتة لاعبة اليد تقدم طريقة عمل الباستا بالدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

ميرنا شحاتة لاعبة اليد السابقة فى النادى الأهلى والمعادى حاليا تقدم طريقة عمل الباستا بالدجاج فى الوصفة التالية:

المقادير :

مكرونة

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 صدور (مقطع شرائح رفيعة) من الدجاج

نصف كوب حليب

كوب و نصف كريمة

نصف ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود

جبن بارميزان

فصان ثوم مهروس

طريقة التحضير :

سلق الباستا .

تسخين الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

إضافة الدجاج والثوم والملح والفلفل للتبيل مع التقليب لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الدجاج .

إضافة الحليب والكريمة ونصف كمية الجبن البارميزان مع التقليب ثم وضعهم على الباستا للتقديم .