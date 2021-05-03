شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعالج "زيزو" نفسيًا بعد إهدار فرصة هدف محقق أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق يحتاج لعلاج حالته النفسية التى أصبحت سيئة جدًا بسبب إهدار فرصة هدف محقق أمام مرمى بيراميدز، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أوضح كارتيرون أن زيزو يعانى من ضغط نفسى وعصبى فى ظل رغبته على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، وزاد الأمر سوء بعدما أهدر هدف محقق أمام بيراميدز، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى اللاعب وإمكانياته.

وكشف مصدر فى الجهاز الفنى للزمالك، عن أن كارتيرون يقوم فى تلك الحالات بعقد جلسات نفسية مع اللاعبين لمعالجتهم وإعادة الثقة فى إنفسهم مع إمكانية منحهم راحة من المشاركة فى المباريات المقبلة لإستعادة توازنهم.

تابع المصدر حديثه، مؤكدًا إن كارتيرون يُجيد التعامل النفسى مع اللاعبين، عن طريق إعادة الثقة لهم والعمل على مساعدتهم لتقديم أفضل ما لديهم داخل المستطيل الأخر.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة فى الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، أرجاء القلعة البيضاء.

الزمالك مازال فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.