شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة الأهلى وغزل المحلة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، في مهمة خاصة للفريق الأحمر الذي يرغب في تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، بعد التعثر والتعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة، ونستعرض فى السطور التالية كواليس صدام الأهلى وغزل المحلة قبل صدام الليلة..

س : ماموقف الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدوري ؟

ج: يخوض غزل المحلة المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، بينما يدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى وغزل المحلة ؟

ج: التقى الأهلى وغزل المحلة في 92 مباراة كان الفوز حليف الأهلي في 51 مباراة فيما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة، نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 123 مناسبة من خلال 67 لاعبا، واستقبلت شباك الأهلي 51 هدفا من الفلاحين ونجح المارد الاحمر في الخروج بشباك نظيفة في 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل في 23 مباراة.

س: كيف انتهت مواجهة الدور الاول بين الاهلى والغزل ؟

ج: انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاهلى والغزل بفوز المارد الاحمر بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف هدفين وكهربا هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 18 ديسمبر 2020 على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية للمسابقة، وغاب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى وخالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة عن مباراة الدور الاول للفريقين بسبب اصابتهم بفيروس كورونا .

س: من يدير مباراة الاهلى وغزل المحلة تحكيمياً ؟

ج: إختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وغزل المحلة ويعاونه كل من محمد لطفي وخالد السيد، بينما يتواجد صالح سلامة حكم رابع، ويتواجد سيد شعبان كحم لتقنية الفيديو ويعاونه الحكم إبراهيم محجوب.

س: ماذا يحتاج الاهلى من مواجهة غزل المحلة الليلة ؟

ج: الأهلي يدخل اللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

س: ماهى طموحات غزل المحلة أمام الاهلى الليلة ؟

ج: المحلة هذا الموسم والصاعد حديثًا، يقدم أداءً جيدًا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري لاسيما بعدما فاز على الزمالك وتعادل مع بيراميدز فى ملعبه.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام غزل المحلة ؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمي: محمد الشناوي ، خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا ، خط الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق "أليو ديانج" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - قفشة ،خط الهجوم: محمد شريف.