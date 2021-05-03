شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله: الزمالك مش يتيم.. ونرفض ذبح إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية للزمالك، عن اندهاشه من ادعاء اتحاد الكرة بأنه لم يتلق تظلماً من الزمالك بخصوص أزمة إمام عاشور لاعب الفريق، وقال إبراهيم عبد الله فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، وقعت عليه عقوبة إيقاف 4 مباريات وتم تخفيضها لمباراة واحدة، بينما إمام عاشور تم تصويره داخل غرفة خلع الملابس وداخل غرفة خلع الملابس يحدث الكثير، ورغم رفضى لهذا التصرف، نادى الزمالك يجب أن يعاقبه ولكن لا نسمح بأن يذبحه الاتحاد، أرسلنا تظلما للاتحاد، باليد والفاكس، وكل الأمور مسجلة بالثوانى، ومصريين على رفع العقوبة عن إمام عاشور.

وأضاف عبد الله، فى النادى شغالين لكى يخرجوا فيديوهات للاعبى الأهلى مماثلة لفيديو إمام عاشور، ولكن هذه ليست القضية، القضية هى الكيل بمكيالين، هما فاكرين نادى الزمالك يتيم مالوش حد يسأل عليه.

وأشار إلى أن الزمالك قلعة رياضية كبيرة وإحنا ناس محترمين نلتزم بالقوانين واللوائح ولكن لن تقبل بالتجاوزات، واتحاد السلة أهدر اللوائح والقوانين فى مباراة الأهلى والزمالك.

وأكد عبد الله أن مجلس الزمالك فى حالة انعقاد دائم وإحنا قد الأزمات ولكننا نعمل بفكر رجال الدولة، حتى نحافظ على الروح الرياضية، لكن لو حد فاكر أنه قادر على لى ذراع الزمالك بقوله فوق الزمالك كبير قوي.

وعن أزمة إبراهيم المصرى لاعب يد الأهلى قال عضو لجنة الزمالك، فى ظل لوائح الاتحاد المصرى لكرة اليد لم يكن مطلوبا منا أن نجرى أى تحليل كورونا قبل المباراة وتحليل إبراهيم المصرى كان سلبيا يوم المباراة ولذلك ليس لدينا دليل ضد الأهلي، واعترفنا بأن الزمالك من أهدر الفوز، تمنيت لإبراهيم المصرى الشفاء العاجل هو أو أى لاعب.

وأضاف، أحترم اتحاد اليد لأنه طلعنى بطل الدورى لأنى كنت فارق عن الأهلى لكن لا يحق لك أن تمنح الأهلى لقب الكأس، الوقت الضائع الذى احتسبه جهاد جريشة فى مباراة بيراميدز ولم يستكمله سنطالب بتطبيق اللائحة حتى لو كانت تقر بإعادة المباراة.

واختتم تصريحاته قائلا، هناك إصرار من لجنة الحكام على تعيين حكام أخطأوا أخطاء إدارية كثيرة ضد الزمالك، انت بذلك تفتعل الأزمات، لما تيجى تقولى إنك ستعين حكاما مصريين لمباراة القمة وبعدما يؤدى الحكم بشكل جيد تقول طب شوفتوا طيب لو كان أخطأ ماذا كان سيحدث.