شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: وعدنا اللاعبين بمكافأة استثنائية وطموحنا مشروع للفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، عن طموح فريقه المشروع فى حصد نقاط مباراة الأهلى المقرر إقامتها مساء اليوم بالدورى العام، وقال عزو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "الأهلى لم يأت المحلة منذ 2012، وتواجد الأهلى أو الزمالك أو أى من الفرق الكبرى فى المحلة يوم عيد بالنسبة للجماهير، لم نقدم شيئا رغم وضعنا الحالي، ومواجهة الأهلى كبيرة ولكن لدينا طموح مشروع للفوز".

وأضاف عزو، "خالد عيد من أبناء نادى المحلة، والدعم المقدم له من الموسم الماضى وليس هذا الموسم، لذا وفقنا فى النتائج ومن بداية الموسم خالد عيد مقتنع باللاعبين الذين صعدوا معه من دورى القسم الثانى ووافقنا على قراره لأنه الأدرى بذلك الأمر، وبمجرد أن حصل اللاعبين على ثقة الدورى الممتاز أصبحوا معروفين للجميع، ونتمنى الاستمرار على ذلك.

وأشار عزو إل أن المحلة أكثر نادٍ ملتزم فى النواحى المادية، ودفعنا آخر مكافأة إجادة عن آخر مباراة أمام بيراميدز، وهناك وعد بمكافأة استثنائية حال الفوز على الأهلي.

ويدخل الأهلى مواجهة اليوم فى المركز الثانى برصيد 37 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر واحدة، ولديه مؤجلتان، بينما يحتل المحلة المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 مباريات.

التقى الفريقان فى 92 مباراة كان الفوز حليفا للأهلى فى 51 مباراة فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.

وحقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 فى ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

يتولى إدارة المباراة محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من محمد لطفى وخالد السيد، وصالح سلامة حكم رابع، سيد شعبان حكم للفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب.