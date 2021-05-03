شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تقرير جهاد جريشة لا يدين لاعبى الزمالك بعد مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز بالدورى العام لا يدين لاعبى الأبيض بعد المشهد الذى ظهر عقب نهاية المباراة.

وقال مسؤولو الجبلاية، إن تقرير جريشة تضمن أن لاعبى الزمالك اعترضوا على إنهاء المباراة دون أن ينتهى الوقت الضائع، وأوضح الحكم لهم أنه احتسب الوقت الضائع كاملا، لكن لم يخرج أى لاعب منهم عن النص أو يرتبك سلوكاً غير رياضى أو يتفوه بلفظ خارج.