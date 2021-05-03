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مصدر يكشف موعد بدء مشروع "الأهلي أونلاين ستور"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن إدارة التسويق قد انتهت من الإتفاق على إطلاق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع الإستثماري الجديد "Al Ahly Online Store" عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن مجلس الإدارة في إجتماعه الأخير وافق على التصور الذي تم تقديمه والتعاقدات مع الشركة المنفذه، على أن يتم إطلاق الموقع بشكل تجريبي بعد العيد مباشرة.

وأضاف أن كل الأمور قد انتهت، وسيتم إزاحة الستار عن هذا المشروع عقب عيد الفطر ليكون متاحاً لجماهير النادي.

وأوضح أن فكرة المشروع قائمة على التطور الذي يشهده النادي خلال السنوات الماضية لمواكبة كل ما يحدث في العالم وتماشياً مع بعض الأمور التي من بينها إجراءات فيروس .

وشدد أن المشروع عبارة عن متاجر للنادي "أونلاين"، تتيح لجماهير الأهلي إقتناء كل ما تريد سواء قمصان الفريق أو الملابس الخاصة بالأهلي وقمصان بتوقيع اللاعبين أو البوم الأهلي وكل ما يخص القلعة الحمراء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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