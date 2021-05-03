شيكابالا عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز: "الدوري مفصلينه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أثار محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل بعدما ظهر منفعلا في مقطع فيديو وهو يتوجه الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس عقب مباراة فريقه ضد بيراميدز.

وحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وظهر شيكابالا خلال مقطع الفيديو وهو متجه إلى غرفة خلع الملابس منفعلا ويردد "الدوري مفصلينه".

وشهدت أحداث المباراة جدلا واسعا بشأن ركلة الجزاء التي احتسبها جهاد جريشة حكم المباراة للزمالك في الدقائق الأخيرة من المباراة والتي سجل منها أشرف بنشرقي هدف التعادل.

كما تعرض حكم المباراة لانتقادات واسعة بسبب إطلاق صافرة إنهاء المباراة قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

جدير بالذكر أن هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، طالب بالتحقيق مع الحكم جهاد جريشة بعد أداءه في المباراة، كما ألمح إلى احتمالية إيقاف النشاط على أن يتم إتخاذ القرارات بعد دراستها بشكل كامل.