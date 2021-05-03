فرج عامر: جريشة أهدى كأس مصر 2014 للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الحكم الدولي جهاد جريشة، قام بإهداء الزمالك كأس مصر نسخة 2014، مشيراً الى أن سموحة لعب أمام الاتحاد السكندري باسترخاء بعد الفوز أمام الأهلي.

وكان جهاد جريشة قد أثار جدلاً كبيراً بسبب قراراته في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وخسر سموحة كأس مصر لصالح الزمالك نسخة 2014.

وقال فرج عامر خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "بالطبع لا يمكن نسيان ما حدث لسموحة، لقد خسرت بطولتين لكأس مصر بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة".

واستمر "دائماً أقول، من يجاملك اليوم، سيأتي يوماً ما ليُجامل منافسك".

وتابع "في 2014، جهاد جريشة اهدى كأس مصر للزمالك، هو حكم دولي واحترمه بشدة، ولكن هذا ما حدث، وبالتالي حتى لو لم يظلم الزمالك أمام بيراميدز، سيكون هناك دائماً شعور بأنه ظلم الزمالك، الشك سيحضر دائماً، لأنه جاملهم من قبل".

وأضاف "الواقعة كانت واضحة في نهائي كأس 2014، أحمد علي مهاجم الزمالك وقتها قام بضرب طارق حامد لاعب وسط سموحة، وقام الحكم بطرد لاعبنا طارق حامد والزمالك فاز في النهاية مستغلاً النقص العددي".

واستمر "ما حدث أمام الاتحاد السكندري كان بسبب أخطاء الفريق، لعبنا المباراة باسترخاء بعد الفوز على الأهلي بطل أفريقيا وثالث العالم، وكرة القدم لا تعترف بتلك الأمور، تأخرنا بهدفين وبعد ذلك نجحنا في التعويض ثم كانت التغييرات للتأمين".

وكان سموحة قد تعادل 2-2 أمام الاتحاد السكندري عقب فوزه أمام الأهلي 2-1 في مسابقة الدوري.

واختتم "من الصعب أن ألعب مباريات في الدوري دون اللاعبين الدوليين، لا يوجد لدي لاعبين كثر في القائمة بعد رحيل بعض اللاعبين والاصابات الطويلة، الأمر صعب بالنسبة لنا".