جوارديولا: أتمنى مشاركة مبابي.. وسبب وراء صعوبة لقاء الإياب ضد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خطير، مضيفا أن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال دائما ما تكون صعبة خاصة في الإياب.

ويستعد باريس ليحل ضيفا على سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جوارديولا: "أنا ممتن لوجودي في هذا الدور، هذه هي المرة الأولى لنا في نصف النهائي، نريد تقديم مباراة جيدة غداً".

وعن الفرق بين سيتي وبايرن سابقا في الوصول لنصف نهائي الأبطال، قال: "كل نصف نهائي كان مختلف، قلت للاعبين لاتفكروا في هذه المباراة كثيرا، فقط ركزوا على الفوز في هذه المباراة، نحن لدينا أفضلية صغيرة من مباراة الذهاب".

وبسؤاله عما كان تلك المباراة هي الأكبر في مسيرته مع سيتي، أجاب بيب: "لا أعلم، لكن هذه هي المرة الأولى لنا في هذا الدور، أعرف ما الذي نلعب من أجله، في تلك المباراة لا تحتاج إلى الكثير من المشاعر، علينا أن نكون هادئين ونعرف ما علينا القيام به".

وأضاف: "لست مضطرًا لإخبار أي شخص سواء اللاعبين، أو الطاقم الفني، الجميع يعرف مدى أهمية ذلك، كنا نبحث عن هذه اللحظة لسنوات عديدة، تحدثنا كثيرًا أمس واليوم عن هويتنا، وما يتعين علينا القيام به.. لا نتحدث عن باريس سان جيرمان، نحن نتحدث فقط عنا وماذا علينا أن نفعل".

وتابع: "باريس يمتلك مدرب ذكي، ولا أعرف ما الذي سيفعله في المباراة، الرغبة في الوصول إلى النهائي أمر طبيعي، سنركز على أنفسنا فقط، ونحاول فرض لعبتنا وشخصيتنا قدر الإمكان، علينا أن ندافع جيداً ونتحلى بالصبر ونحاول تسجيل الأهداف".

وواصل: "تدرب اللاعبون بشكل جيد اليوم، إيريك جارسيا هو الغائب الوحيد عن المباراة بعد إصابته بالحمى".

وبسؤاله عن صعوبة مباراة إياب نصف النهائي، قال: "أعتقد أن مباريات نصف النهائي دائمًا صعبة، فأنت تلعب بنتيجة مباراة الذهاب، وتنسى ما عليك القيام به وهو الفوز بالمباراة".

وعن مشاركة مبابي من عدمها، علق جوارديولا: "أنا أتطلع لمشاركته في المباراة بكل تأكيد، أتمنى أن يتواجد من أجل كرة القدم".

وأتم: "مبابي ونيمار لعبا بشكل جيد في مباراة الذهاب، الشوط الأول كان استثنائيا، مبابي لاعب خطير، لكن ما هي أفضل طريقة لكي لا يلعبوا بشكل جيد؟ هذا ما نحاول القيام به غدًا".