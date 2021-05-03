"قد يحسم بالقرعة".. ترقب بين الأهلي والإنتاج لمصير لقب دوري 2006

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
هل يحسم بالقرعة؟".. الأهلي والإنتاج يترقبان مصير لقب دوري 2006
يترقب ناديا الأهلي والإنتاج الحربي مصير وطريقة حسم دوري مواليد 2006 وسط اوجود احتمالات لحسم الفائز باللقب عن طريق اجراء قرعة بعد تساوي الفريقين في كل الأمور.
وقال مصدر في النادي الأهلي خلال تصريحات لمصراوي "نترقب الموقف النهائي لحسم بطل دوري 2006".
وتابع "الأهلي وصل للنقطة رقم 19 بعد الفوز أمام المصري بنتيجة 3-2، والإنتاج وصل لنفس الرصيد بعد تحقيق الانتصار أمام الزمالك 2-1".
ووفقا للمصدر، فحسب شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين فإنه حال التساوي في عدد النقاط بين أي فريقين يتم اللجوء الي نتيجة لقائهما في مباراتي المرحلة الأخيرة ذهاب وعودة.
وتحسم النتيجة طبقاً لفارق النقاط في مجموعة المباراتين وهو لم يحسم الأمر حيث فاز الاهلي في المباراة الاولي 2-0 ثم فاز الإنتاج في الإياب بذات النتيجة وهو ما يلغي كل شئ في المواجهات المباشرة سواء فارق الأهداف أو النقاط أو الذي أحرز اهداف أكثر.
وتنص الفقرة الأخيرة من البند الثاني لشروط المسابقة بانه في حالة التساوي في كل شئ يتم اللجوء إلي القرعة.
وأضاف "ننتظر موقف إتحاد الكرة سواء إقامة مباراة فاصلة أو غيره، لأن نظام القرعة أمر صعب وقاسي، أعتقد أنه لم يتوقع أي شخص في اتحاد الكرة أو خارجه أن يصل التساوي في كل شئ بهذا الشكل".
واختتم "فريق بالأهلي مواليد 2006 كان يمكنه حسم الأمور، كان متقدماً علي المصري حتى أخر الدقائق 3-1 ولكن الفريق البورسعيدي أحرز هدف لتنتهي المباراة 3-2 ليحدث التساوي مع الإنتاج الحربي في كل شئ".