"قد يحسم بالقرعة".. ترقب بين الأهلي والإنتاج لمصير لقب دوري 2006

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هل يحسم بالقرعة؟".. الأهلي والإنتاج يترقبان مصير لقب دوري 2006

يترقب ناديا الأهلي والإنتاج الحربي مصير وطريقة حسم دوري مواليد 2006 وسط اوجود احتمالات لحسم الفائز باللقب عن طريق اجراء قرعة بعد تساوي الفريقين في كل الأمور.

وقال مصدر في النادي الأهلي خلال تصريحات لمصراوي "نترقب الموقف النهائي لحسم بطل دوري 2006".

وتابع "الأهلي وصل للنقطة رقم 19 بعد الفوز أمام المصري بنتيجة 3-2، والإنتاج وصل لنفس الرصيد بعد تحقيق الانتصار أمام الزمالك 2-1".

ووفقا للمصدر، فحسب شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين فإنه حال التساوي في عدد النقاط بين أي فريقين يتم اللجوء الي نتيجة لقائهما في مباراتي المرحلة الأخيرة ذهاب وعودة.

وتحسم النتيجة طبقاً لفارق النقاط في مجموعة المباراتين وهو لم يحسم الأمر حيث فاز الاهلي في المباراة الاولي 2-0 ثم فاز الإنتاج في الإياب بذات النتيجة وهو ما يلغي كل شئ في المواجهات المباشرة سواء فارق الأهداف أو النقاط أو الذي أحرز اهداف أكثر.

وتنص الفقرة الأخيرة من البند الثاني لشروط المسابقة بانه في حالة التساوي في كل شئ يتم اللجوء إلي القرعة.

وأضاف "ننتظر موقف إتحاد الكرة سواء إقامة مباراة فاصلة أو غيره، لأن نظام القرعة أمر صعب وقاسي، أعتقد أنه لم يتوقع أي شخص في اتحاد الكرة أو خارجه أن يصل التساوي في كل شئ بهذا الشكل".

واختتم "فريق بالأهلي مواليد 2006 كان يمكنه حسم الأمور، كان متقدماً علي المصري حتى أخر الدقائق 3-1 ولكن الفريق البورسعيدي أحرز هدف لتنتهي المباراة 3-2 ليحدث التساوي مع الإنتاج الحربي في كل شئ".