تقارير: اختبار طبي يحسم مشاركة مبابي أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، إن هناك شكوك تحوم جاهزية كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان للمشاركة في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس ليحل ضيفا على سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء.

وعلى الرغم من تواجد مبابي في قائمة الفريق المتوجهة إلى إنجلترا، إلا أن إذاعة مونت كارلو أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني من آلام في ربلة الساق السيمنى وقد لا يشارك أمام سيتي.

وأضافت الإذاعة أن باريس بات أقل تفاؤلا بشأن تواجد مبابي في المباراة، لافتة إلى أن جلسة التدريب اليوم في ملعب الاتحاد ستحسم أمر مشاركته من عدمها.

وشددت الإذاعة على أن مبابي سيخضع لاختبار طبي لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراة الثلاثاء أم يتأكد استبعاده.