النجوم: لا أعلم صحة توقيع كريم فؤاد للأهلي.. وحالة واحدة لبيعه بأقل من 15 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم الناشط في دوري الدرجة الثانية، أنه لا يعلم صحة توقيع كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال الطويلة: "كريم معار إلى صفوف إنبي لمدة موسمين، وفي حال قرر إنبي تفعيل بند شراء اللاعب فعليه أن يدفع للنجوم 15 مليون جنيه".

وأضاف: "وفي حالة لم يتم يتم تفعيل بند الشراء فسيعود اللاعب إلى نادي النجوم ويصبح ملكا للنادي".

وتابع: "في حال رغب الأهلي ضم كريم فؤاد، فلن أوافق على بيعه بقيمة 15 مليون جنيه، تلك القيمة تم وضعها قبل موسمين ولم يكن اللاعب قد ظهر بشكل جيد مثل الآن".

وواصل: "في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، بالتأكيد سأطلب مبلغ أكبر من 15 مليون جنيه".

وأتم: "وفي حالة تلقي اللاعب عرضا أوروبيا فسأوافق على بيعه بمقابل أقل من 15 مليون جنيه".