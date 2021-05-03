رسميًا | الهلال يقيل روجيرو ميكالي ويعين مساعد مورينيو السابق

أقال نادي الهلال مدربه البرازيلي “روجيرو ميكالي“، وأعلن في بيان رسمي تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورايس بدلًا منه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأتخذت إدارة نادي الهلال قرار إقالة ميكالي، بعد الأداء الهزيل الذي ظهر عليه الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بجانب خسارته مباراتين، ومواجهته شبح الخروج المبكر قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

وينتظر فريق الهلال 5 مواجهات في الدوري السعودي من أجل حسم اللقب، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن ملاحقه “الشباب”، وذلك قبل أن يلتقي مع استقلال طهران الإيراني في دور الـ16 من دوري ابطال اسيا.

وقال نادي الهلال في بيان صحفي: “أنهت إدارة الهلال الاتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورايس وطاقمه الفني المساعد، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بدلاً من المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي”.

ووصل جوزيه مورايس وطاقمه المساعد إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، من أجل توقيع عقود قيادة الهلال فيما تبقى من الموسم الحالي.

ويعتبر مورايس مواطنه جوزيه مورينيو المثل الأعلى له في مجال التدريب، وعمل معه كمدرب مساعد في تشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني.

ووقع اختيار إدارة نادي الهلال على جوزيه مورايس دون غيره من المرشحين، نظرًا لمعرفته بالكرة السعودية، حيث سبق له الإشراف على مهمة تدريب الشباب والحزم، وحقق لقب كأس السوبر السعودي مع الليث الأبيض.

كما مر جوزيه مورايس بالعديد من المحطات التدريبية الخارجية، وآخرها كانت مع جيونبوك الكوري الجنوبي، حيث قاده لتحقيق الدوري الكوري مرتين، إلى جانب كأس كوريا، وحصد جائزة أفضل مدرب في كوريا الجنوبية لموسم 2019.