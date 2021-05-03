يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري We، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 3-5-2021، لحساب الجولة 19.

يحل النادي الاهلي ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة في استاد غزل المحلة، ويطمح في العودة إلى سكة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدر الزمالك الذي تعادل أمس أمام بيراميدز.

ووقع الاهلي في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الجونة، وهو الرابع له هذا الموسم في الدوري المصري We، بينما فاز في 11 مناسبة، وخسر مرة واحدة وكانت أمام سموحة منذ جولتين فقط.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي رصيده 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، الزمالك، مع إمتلاك المارد الأحمر مباراتين مؤجلتين بخلاف مواجهته أمام غزل المحلة اليوم.

وستشهد صفوف الاهلي أمام غزل المحلة 10 غيابات، وهم بدر بانون، علي معلول، جونيور أجاي، أيمن أشرف، محمد محمود، محمود كهربا، وسعد سمير بسبب الإصابة، بالإضافة إلى كريم نيدفيد، حمدي فتحي، محمود متولي لعدم الجاهزية.

على الجهة المقابلة، لم يعرف غزل المحلة طعم الخسارة في آخر 6 مباريات خاضها بمسابقة الدوري المصري، حيث تعادل في 4 مناسبات، وانتصر في مباراتين.

وبشكلٍ عام خاض غزل المحلة 18 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، فاز في 5 مباريات، وتعادل 9 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، ويقبع زعيم الفلاحين في المركز 11 برصيد 24 نقطة.

وتنقل مباراة الاهلي وغزل المحلة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”، كما ستنقل عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو أون سبورت إف إم.

ويدير مواجهة الاهلي وغزل المحلة، الحكم المصري “محمد معروف”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.