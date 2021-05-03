الامارات | مواعيد مباريات اليوم للدوري الإماراتي..الجولة 24

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم للدوري الإماراتي..الجولة 24 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فيما يلي مواعيد مباريات اليوم ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي بكرة القدم (الدوري الاماراتي للمحترفين). ويعود الدوري إلى الدوران بعد توقف استمر لمدة شهر تقريبا بسبب مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا. فيما يلي المواعيد:

مواعيد مباريات الجولة 24 اليوم الإثنين

النصر -الظفرة (الساعة 21.00)

الوصل-خورفكان (الساعة 21.00)

إتحاد كلباء-العين (الساعة 21.00)

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عجمان-الجزيرة (الساعة 23.00)

الشارقة-حتا (الساعة 23.00)

بني ياس-شباب الأهلي (الساعة 23.00)

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الفجيرة-الوحدة تأجلت (يتحدد موعدها لاحقا)

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