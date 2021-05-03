شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة رولان جاروس للتنس بحضور جماهيري محدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير فرنسية أن النسخة المقبلة من بطولة رولان جاروس للتنس، المقرر انطلاقها يوم 30 مايو الحالي، ستحظى بحضور عدد محدود من الجماهير في المدرجات، رغم استمرار وباء كورونا.

ووفقًا للوائح خفض القيود من قبل الحكومة، ستتيح البطولة المقامة على الملاعب الترابية، إمكانية حضور 1000 شخص من الجمهور في كل ملعب بالبطولة، بحسب ما نشره التلفزيون الفرنسي.

وسمحت السلطات خلال النسخة الماضية للبطولة التي توج بها الإسباني رافائيل نادال، بحضور 1000 شخص في المجمل لجميع مباريات البطولة.

وأكد جان ميشيل بلانكر، وزير التعليم والرياضة الفرنسي، أن حضور الجمهور قد يزداد في المراحة النهائية من البطولة، حيث ينتظر أن تشهد البلاد مرحلة جديدة من خفض القيود يوم 9 يونيو المقبل، مع بدء مباريات دور الثمانية، مشيرًا إلى إمكانية حضور 5 آلاف شخص بحد أقصى في كل ملعب.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تخضع حسب تطور الوضع الصحي في البلاد، حيث تم تسجيل متوسط 25 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، إضافة لـ300 حالة وفاة بالوباء.

ويذكر أن الفراشة المصرية ميار شريف قد شاركت في النسخة الماضية لبطولة رولان جاروس للتنس، كأول فتاة مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في أحد بطولات الجراند سلام الكبرى.

وكانت ميار قد نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأوليمبياد في تاريخ اللعبة، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأوليمبية من قبل إضافة إلى مشاركتها في اخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضي.