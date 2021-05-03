شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يطالب بإبعاد «العصابة» عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف رضا عبدالعال لاعب الأهلى والزمالك السابق، بعض لاعبي الزمالك بـ«العصابة»، مطالبًا الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة باتريس كارتيرون استبعاد الرباعي يوسف أوباما ومحمود جنش ومحمود علاء وطارق حامد، محملًا إياهم مسؤولية سوء الأداء وغياب الانتصارات عن الفريق.

وتابع، في تصريحات تليفزيونية: «هؤلاء اللاعبون هم سبب ما وصل إليه الزمالك حاليًا وعلى الجهاز الفني التدخل سريعًا لإنقاذ الفريق من (العصابة)».

وأبدي عبدالعال استياءه من الحكم جهاد جريشة لعدم طرده طارق حامد لتعمده ضرب لاعب بيراميدز بدون كرة، خلال مباراة الأمس، مؤكدًا أن جريشة جامل الزمالك بعدم طرد حامد ولو كان في مباراة أخرى لطرد اللاعب، حسب قوله.

وأضاف عبدالعال: «على الحكم تطبيق القانون فقط سواء على كل الأندية بمن فيهم الأهلي أو الزمالك دون مجاملة».