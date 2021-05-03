شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعدون رهان غزل المحلة في مواجهة الأهلي الليلة بالدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عزو المشرف على الكرة بغزل المحلة، أن فريق الأهلي حظي باستقبال رائع وتأمين قوي، قبل مواجهة الفريقين، اليوم الإثنين.

وقال عزو في تصريحات إذاعية: «الأهلي عاد للمحلة وتحديدًا منذ الموسم الذي تم إلغاء الدوري فيه بسبب أحداث ملعب بورسعيد وتم وضع كاميرات على بوابة الملعب، بناء على رغبة الجهات الأمنية، رغم عدم الحضور الجماهيري».

وأضاف: «نتائج غزل المحلة خارج أرضه، تعتبر أفضل بكثير من داخل أرضه. كما أن لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين على تقديم عرض قوي، خالد عيد يراهن على العناصر الصاعدة معه من الدرجة الثانية، وبالفعل ظهروا بشكل مميز».

وواصل: «غزل المحلة من أقل الأندية في قيمة العقود، لكن نسعى لتعويض ذلك من خلال اللائحة والمكافآت والدور الثاني أكثر صعوبة من الدور الأول، نسعى لحصد أكبر قدر من النقاط للتواجد بمركز جيد».

وأتم: «المستوى الفني لغزل المحلة تطور بشكل كبير، وذلك بعد حصول العناصر الحالية، على ثقة الدوري الممتاز».